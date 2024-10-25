Нелегальные такси могут вернуться в Россию — считают эксперты

Фото: kp.ru Нелегальное такси может вновь стать актуальной темой, по мнению экспертов. Они выражают опасения, что новые требования к страхованию такси могут подтолкнуть водителей к переходу в «серую зону».
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