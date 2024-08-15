Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области. Такое решение 15 августа приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.