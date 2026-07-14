Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Плющенко пробил очередное дно...

Плющенко пробил очередное дно...

Деградация — это когда человек, осыпанный золотом и славой, взращённый на народные деньги, вдруг смотрит на этот народ и говорит: «Мне с вами плохо.

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