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Россияне доели последних "ежей"?

Россияне доели последних "ежей"?

1. За первые 6 месяцев россияне купили 870 749 новых машин, что на 36,9% больше, чем в 2020 году.  2.

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Алексей Андреевич
причем без соли
Алексей Родионов
тут уж выбирать надо или еж без соли или соль без ежа. На то и другое денег не хватает. Разве что ворону изловить можно, так и вороны умнее стали, да и конкурентов много.
Андрей Шевцов
Так себе статистика, по 1 пункту 870 749 машин, это не значит 870749 человек. Там одно юр. лицо или ИП может 100 авто купил или милииардеры наши парк обновляют. По 2 ипотеку берут по тому что жить где-то надо. Ну по 3, автор не задумывался, что платежи увеличились, от того что цены каждый день на все растут.
Руслан гогорян
Представим тот факт, что купили их, авто, не банкиры а люди, простые граждане... И что....? Сами себе приделали "педаль", на которую эти "банкиры" из ВОЗ будут "давить" дабы "продавать", реализовывать свою чудодейственную вакцину и ещё получить бабло, не только от этих проданных авто..., но и от вакцин
Игорь Блохин
конечно чек вырастит, морковка и свекла по 120 рублей.....
Сергей Зюкин
Цэ инопланэтянэ ( протохохлы)!🤪
dimzel
Нашли чем хвалиться - выданными кредитами.
Sasha Sokolov
это по мнению автора...жизнь улучшилась? или о чем он хотел сказать?
Vera Dobryagina
А автор сам не понял - о чём))) Главное - ляпнуть!
Sasha Sokolov
автор то все прекрасно понимает,тут задача обосрать тех, кто говорит, что при Путине жить становится хуже....какая ты красивая на фото
Василий Иванович
Соколов, ты то любитель срать себе на голову
Василий Иванович
Женщина, не для твоего ума статья, или жарь каклетки
Sasha Sokolov
васятка ты дурак
Vera Dobryagina
Мужчина, ты, что ли, написал? Умник)))
Альбина Колесникова
у автора надо спросить,а он ежей употреблял хочется спросить у этого автора.
Nikolay Safonov
Да он с сарказмом это пишет что не понятно а то укры пишут что тиф тут ежей херачим а они в укре рецепт знают пусть поделятся
Анатолий Иванов
Ежи это ерунда,а вот сколько авто взято в кредит,попав в банковскую кабалу! Да и ипотека-таже кабала.И работают люди на эти кредиты ипотеки,переживая,а как бы,что не случилось с работой.Вот и крутятся.
Василий Иванович
Деревянный, весь мир так живёт, выползай из совка

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