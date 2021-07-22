Россияне доели последних "ежей"?

Патриот России и Советского СоюзаТуризмРоссияне доели последних "ежей"? 1. За первые 6 месяцев россияне купили 870 749 новых машин, что на 36,9% больше, чем в 2020 году. 2.Вернуться к статье185НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Андреевичпричем без солиАлексей Родионовтут уж выбирать надо или еж без соли или соль без ежа. На то и другое денег не хватает. Разве что ворону изловить можно, так и вороны умнее стали, да и конкурентов много.АШАндрей ШевцовТак себе статистика, по 1 пункту 870 749 машин, это не значит 870749 человек. Там одно юр. лицо или ИП может 100 авто купил или милииардеры наши парк обновляют. По 2 ипотеку берут по тому что жить где-то надо. Ну по 3, автор не задумывался, что платежи увеличились, от того что цены каждый день на все растут.Руслан гогорянПредставим тот факт, что купили их, авто, не банкиры а люди, простые граждане... И что....? Сами себе приделали "педаль", на которую эти "банкиры" из ВОЗ будут "давить" дабы "продавать", реализовывать свою чудодейственную вакцину и ещё получить бабло, не только от этих проданных авто..., но и от вакцинИгорь Блохинконечно чек вырастит, морковка и свекла по 120 рублей.....СЗСергей ЗюкинЦэ инопланэтянэ ( протохохлы)!🤪dimzelНашли чем хвалиться - выданными кредитами.SSSasha Sokolovэто по мнению автора...жизнь улучшилась? или о чем он хотел сказать?Vera DobryaginaА автор сам не понял - о чём))) Главное - ляпнуть!SSSasha Sokolovавтор то все прекрасно понимает,тут задача обосрать тех, кто говорит, что при Путине жить становится хуже....какая ты красивая на фотоВасилий ИвановичСоколов, ты то любитель срать себе на головуВасилий ИвановичЖенщина, не для твоего ума статья, или жарь каклеткиSSSasha Sokolovвасятка ты дуракVera DobryaginaМужчина, ты, что ли, написал? Умник)))Альбина Колесниковау автора надо спросить,а он ежей употреблял хочется спросить у этого автора.Nikolay SafonovДа он с сарказмом это пишет что не понятно а то укры пишут что тиф тут ежей херачим а они в укре рецепт знают пусть поделятсяАнатолий ИвановЕжи это ерунда,а вот сколько авто взято в кредит,попав в банковскую кабалу! Да и ипотека-таже кабала.И работают люди на эти кредиты ипотеки,переживая,а как бы,что не случилось с работой.Вот и крутятся.Василий ИвановичДеревянный, весь мир так живёт, выползай из совкаКомментировать
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