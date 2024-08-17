Форвард "Динамо" Нгамале выбыл из-за травмы до сентября

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" заявил, что нападающий Николя Муми Нгамале, покинувший поле по итогам первого тайма из-за травмы, не сыграет за бело-голубых до ближайшей международной паузы.