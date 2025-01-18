Россиянам напомнили, что права больше не продлеваются автоматически

За управление машиной с недействительными правами грозит штраф до 15 тыс. рублей.фото: pixabay.com/al-grishin Водительские удостоверения россиян, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, станут недействительными в этом году, предупредили в МВД.