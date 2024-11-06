Автодом из старой Газели: старт амбициозного проекта

Из чего только не делали автодома за всю историю их существования. Но как насчет Газели? Автор YouTube-канала «ILYA STREKAL» отправился в Петрозаводск с целью найти идеального «донора» для своего амбициозного проекта – комфортного, проходимого и в меру роскошного дома на колесах.