Автодом из старой Газели: старт амбициозного проекта

Из чего только не делали автодома за всю историю их существования. Но как насчет Газели? Автор YouTube-канала «ILYA STREKAL» отправился в Петрозаводск с целью найти идеального «донора» для своего амбициозного проекта – комфортного, проходимого и в меру роскошного дома на колесах.
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