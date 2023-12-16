Муж выпивоха, жена – трезвенница. Могут ли конфисковать общую машину?

Пленум Верховного суда России внес изменения в действующее постановление «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», в результате чего сфера применения конфискации была заметно расширена.
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