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Царьград

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Мэр Новосибирска назначил нового начальника в скандальный дептранс

Мэр Новосибирска назначил нового начальника в скандальный дептранс

Бывший директор МКУ "Гормост" переходит на работу в мэрию Новосибирска.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, который в последнее время стал самым скандальным в муниципалитете.

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