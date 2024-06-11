Мэр Новосибирска назначил нового начальника в скандальный дептранс

Бывший директор МКУ "Гормост" переходит на работу в мэрию Новосибирска.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, который в последнее время стал самым скандальным в муниципалитете.