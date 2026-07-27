Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Нужно ли отключать интернет во время грозы

Нужно ли отключать интернет во время грозы

Смотря какой и в каких случаях. У провайдеров обычно разговор короткий. В договоре прямо прописано, что за повреждённую молнией технику ответственности они не несут, а потому категорически запрещают выходить в интернет во время грозы.

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