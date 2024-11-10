В Челябинской и Ивановской областях родившие первенца студентки получат по 1 млн рублей

В Челябинской и Ивановской областях женщинам, родившим своего первого ребенка во время обучения на дневном отделении вуза или среднего специального учебного учреждения, будет выплачиваться по 1 млн рублей.
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