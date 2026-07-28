Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией? Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю Иллюстрация "Блокнот" Будет ли создана антиукраинская коалиция в формате Россия-Иран-Индия? Посол Украины был вызван «в связи с нападением Киева на торговое судно MV OMORFI, повлекшим за собой трагическую гибель гражданина Индии», - пишут индийские СМИ.
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