Раскрыты 4 пункта мирного плана по Украине, который готовят США и Европа

США и Европа работают над планом по урегулированию украинского конфликта, который будет состоять из четырех пунктов, заявил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на неназванные источники.
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