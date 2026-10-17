Президент Владимир Путин поручил определить российские регионы с наибольшими бюджетными трудностями и продлить для них программы финансового оздоровления до пяти лет.
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