Кухарук дал ряд поручений после отставки главы Пыть-Яха

После досрочного сложения полномочий мэром Пыть-Яха Дмитрием Горбуновым, губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил своему заместителю Павлу Тараканову совместно с думой города обеспечить законность и легитимность проведения выборов нового главы.
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