Представитель уфимской компании «СТЗ», работавшей на достройке «Титаника», сообщил «Орловским новостям» , что хочет продолжать работы на объекте, но не может этого сделать из-за возникшего в регионе бардака.
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