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Калужские новости

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Авиарейсы в Петербург и Минводы через Калугу были отменены

Авиарейсы в Петербург и Минводы через Калугу были отменены

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы Петербург - Калуга - Минеральные Воды и обратно, которые назначены на 1, 5 и 8 июляАвиакомпания "Азимут" отменила рейсы Петербург - Калуга - Минеральные Воды и обратно, которые назначены на 1, 5 и 8 июля.

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