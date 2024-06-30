Авиарейсы в Петербург и Минводы через Калугу были отменены

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы Петербург - Калуга - Минеральные Воды и обратно, которые назначены на 1, 5 и 8 июляАвиакомпания "Азимут" отменила рейсы Петербург - Калуга - Минеральные Воды и обратно, которые назначены на 1, 5 и 8 июля.
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