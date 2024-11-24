РИАН: российские карты «Мир» принимают 11 стран

Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимают в 11 государствах. Возможность оплаты «пластиком» китайского национального аналога платежной системы от UnionPay есть в 154 странах, включая Россию, выяснило РИАН.
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