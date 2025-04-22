Таки отключат: в Челябинске завершают отопительный сезон

В мэрии Челябинска пообещали полностью отключить отопление до конца недели. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, глава города принял решение о завершении отопительного сезона с четверга, 24 апреля.
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