«Реал» может продать Лунина за 8 млн евро

Мадридский клуб готов продать голкипера за восемь миллионов евро. Ранее появилась информация, что главный тренер команды Карло Анчелотти больше не рассчитывает на футболиста, поскольку считает, что он не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле.
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии