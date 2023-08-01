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«Реал» может продать Лунина за 8 млн евро

Мадридский клуб готов продать голкипера за восемь миллионов евро. Ранее появилась информация, что главный тренер команды Карло Анчелотти больше не рассчитывает на футболиста, поскольку считает, что он не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле.

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