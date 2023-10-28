Токаев решил наказать владельца шахты в Караганде после гибели людей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая владеет шахтой в Караганде, в результате аварии на которой погибли люди.
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