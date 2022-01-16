В Нижегородской области минометчики ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника

В стрельбах принимало участие более 160 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной артиллерийской бригады танкового объединения ЗВО.
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