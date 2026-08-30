Сколько стоили машины в СССР в пересчете на современные деньги

Любители ностальгии об СССР до сих пор верят, что в те времена автомобили были дешевы, а жизнь напоминала сказку.
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Автор, сними подгузник, может поумнеешь.
Автор для начала написал,какая зарплата была при СССР,и в каких республиках.При зарплате в 120 рублей,в Москве прямо очередь стояла,чтобы купить машину!Это сколько копить надо было,чтобы купить?Зато в республиках средней Азии,машины ещё выбирали,какую взять-жигули или волгу!Потому что там и зарплаты были другие.Например на золото добывающем комбинате в городе Зарафшан,начальник смены 1500 рубл,старший мастер смены-690 рубл.А работяги на кап.ремонте мельниц и блоков,получали до 1500 рубл.Эти могли себе позволить купить машину через несколько месяцев работы!Привозили жигули,а работяги говорили,подождём когда "Волгу" привезут!
А средняя зарплата в СССР была 120 руб...Попробуй накопи НЕ ЖРАМШИ и НЕ СРАМШИ
ГАЗ-24 9620РУБ. Папа покупал после 2 лет работы в Египте по разрешению ГЕНКОНСУЛА Египта. они строили нам за долги три корабля сухогруза Александрия, Суэц, Исмаилия.папа принимал участие в судовых испытаниях.