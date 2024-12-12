Байден одобрил выделение 72-й пакета военной помощи Украине

Политика как она есть

Президент США Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов.