Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден одобрил выделение 72-й пакета военной помощи Украине

Байден одобрил выделение 72-й пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов.

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