Путин: уровень мотивации в рядах ВСУ сейчас низкий, а процент дезертиров большой

Уровень мотивации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас низкий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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