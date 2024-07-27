Защитник «Факела» Калинин о Черевченко: «Он будет с нами долгие годы, уверен. Сделаем все, чтобы вместе двигаться к общей цели. Всегда играем на победу» 

— «Факел» проиграл первый матч чемпионата, в двух предыдущих сезонах тоже были провальные старты. Нет ощущения, что опять ждет тяжелая борьба за выживание, две смены тренера за сезон и хождение по кругу? — Нет, у меня точно нет такого ощущения.