Мошенники начали звонить жителям России от имени патриарха Кирилла

Они обзванивают как священнослужителей, так и обычных граждан.По информации, полученной из достоверных источников, активизировались мошеннические схемы, в которых злоумышленники ссылаются на мнимые распоряжения патриарха Кирилла.
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