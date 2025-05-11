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Мошенники начали звонить жителям России от имени патриарха Кирилла

Мошенники начали звонить жителям России от имени патриарха Кирилла

Они обзванивают как священнослужителей, так и обычных граждан.По информации, полученной из достоверных источников, активизировались мошеннические схемы, в которых злоумышленники ссылаются на мнимые распоряжения патриарха Кирилла.

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