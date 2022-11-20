Вашингтон в панике: Москва и Тегеран все теснее налаживают взаимодействие

Стратегии России в отношениях с Ираном на долгосрочную перспективу в украинском контексте М. К. Бхадракумар На фото: секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (слева) и президент Ирана Эбрахим Раиси (справа) во время встречи в Тегеране (Фото: ZumaTAСС) Игнорируя шумиху в американских СМИ о киссинджеровской дипломатии советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана в отношении Украины, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, бывший офицер контрразведки КГБ и давний соратник президента Путина, отправился в Тегеран в прошлую среду, что было равносильно в геополитике нокаутирующему удару.