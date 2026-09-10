Listen: Le Sserafim releases 'Made My Night,' new song for 'Overwatch'

K-pop group Le Sserafim released "Made My Night," a new single for the video game "Overwatch." The song's music video features D.
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