Медведев назвал реакцию Шольца на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»

РИА Новости Лидеры стран обычно не высказываются об интервью коллег из других стран, но в этот раз произошло «попадание лекарства в цель», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.