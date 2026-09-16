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Сигал назвал Дальний Восток своим любимым регионом России

Сигал назвал Дальний Восток своим любимым регионом России

Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал во время открытого диалога на марафоне «Знание.Первые» на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге назвал Дальний Восток своим любимым регионом России.

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