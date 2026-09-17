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Бывший квотербек НФЛ Райан Фицпатрик: «У Майами» реальные шансы закончить сезон без побед»

Бывший квотербек «Майами Долфинс» и нынешний аналитик Райан Фицпатрик еще до начала сезона предположил, что команда может проиграть все 17 матчей.

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