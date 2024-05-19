Человек не происходил от обезьяны, человек и есть обезьяна

﻿﻿Это слова тех, кто слышал Дробышевского и разбирался в этом вопросе. Послушаем, что говорит сам Станислав Владимирович: Я нашел восемь видеороликов, в которых Дробышевский прямо подчеркивает, что человек произошел от обезьяны.