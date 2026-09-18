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Татар-информ

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Автоэксперт назвал главную проблему китайских машин на российском рынке

Автоэксперт назвал главную проблему китайских машин на российском рынке

Главной проблемой автомобилей из Китая на российском рынке является ощутимое и быстрое обесценивание.

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