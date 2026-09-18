Автоэксперт назвал главную проблему китайских машин на российском рынке

Главной проблемой автомобилей из Китая на российском рынке является ощутимое и быстрое обесценивание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Главная проблема всего китайского - недолгая жизнь... По-моему, это уже аксиома.