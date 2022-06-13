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В Тюменскую область прибыл летний поезд железнодорожного круиза «В Сибирь»

В Тюменскую область прибыл летний поезд железнодорожного круиза «В Сибирь»

Гости побывали на обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Тюмени, прогулялись по набережной, посетили полигон в селе Успенка, декорации к фильму «Сибириада», где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн.

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