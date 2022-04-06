Вся.рф

161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Нечего было распродавать иностранцам свои акции и имущество. Ну что они могли сделать СССР? НИЧЕГО! У нас все деньги ...Польша заморозила...
  • Александр
    😜 С чужой собственностью расправляются без суда на основании болтовни очередного идиота. Какая есть управа на подобн...Польша заморозила...
  • Ольга Ершова
    Бедные пацанчики! Вон, Богомолов("творец" голозадых спектаклей) спёр несколько десятков миллионов, а когда прижали - ...Череповецкие подр...

Житель Северной столицы обманул череповчан на несколько миллионов рублей

Житель Северной столицы обманул череповчан на несколько миллионов рублей

В феврале 2021 года житель Санкт-Петербурга начал размещать в домах Череповца объявления в виде персональных извещений о коллективной замене старых входных и межкомнатных дверей, деревянных окон на пластиковые и установке пластиковых балконов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх