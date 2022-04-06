Житель Северной столицы обманул череповчан на несколько миллионов рублей

В феврале 2021 года житель Санкт-Петербурга начал размещать в домах Череповца объявления в виде персональных извещений о коллективной замене старых входных и межкомнатных дверей, деревянных окон на пластиковые и установке пластиковых балконов.
В феврале 2021 года житель Санкт-Петербурга начал размещать в домах Череповца объявления в виде персональных извещений о коллективной замене старых входных и межкомнатных дверей, деревянных окон на пластиковые и установке пластиковых балконов.
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