Новый министр экономики Японии заявил о желании властей страны остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Япония хочет сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, занявший данный пост 10 августа.