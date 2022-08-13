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Новый министр экономики Японии заявил о желании властей страны остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Новый министр экономики Японии заявил о желании властей страны остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Япония хочет сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, занявший данный пост 10 августа.

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