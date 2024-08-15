Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Евдокимов
    Нахер с пляжа !!!Mash: Галкин* гот...
  • Кот Рыжый
    Пусть Милонов оплатит из своего кармана эти разработки!!! Может мозги заработают?! Как помочь раненым солдатам надо д...Милонов призвал р...
  • Иван Щукин
    Сперва раздуют штаты до невозможности. а потом предлагают разные виды реорганизации штатного состава, но с обязательн...Силуанов предложи...

В Барнауле продолжают благоустройство Мемориала Славы. Фото

В Барнауле продолжают благоустройство Мемориала Славы. Фото

Сейчас все еще перекрыта центральная часть площади, где находится скульптурная группа "Прощание" Работы у Мемориала Славы / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула В Барнауле продолжаются работы по благоустройству Мемориала Славы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх