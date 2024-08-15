В Барнауле продолжают благоустройство Мемориала Славы. Фото

Сейчас все еще перекрыта центральная часть площади, где находится скульптурная группа "Прощание" Работы у Мемориала Славы / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула В Барнауле продолжаются работы по благоустройству Мемориала Славы.
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