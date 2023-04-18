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Актер Александр Пашутин считает, что Галкину необходимо прочистить мозг

Актер Александр Пашутин считает, что Галкину необходимо прочистить мозг

Актер Александр Пашутин высказался о скандальных выступлениях шоумена Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ), в ходе которых он всячески оскорбляет россиян.

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