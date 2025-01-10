Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elshad Hasanov
    Чубика нет в том списке??? Или запрещено его "святое" имя склонять.Ущерб «Роснано» о...
  • Алексей Наседкин
    И как всегда нет виновников, кто допустил появление этого урода Роснано, с потрясающей щедростью финансировал повальн...Ущерб «Роснано» о...
  • Eduard
    Сами виноваты!Мариас: ЕС стал з...

SCMP: Китай охватил бум традиционных «российских товаров»

SCMP: Китай охватил бум традиционных «российских товаров»

После февраля 2022 года в Китае наблюдается увеличение спроса на продукцию из России. В стране стали появляться магазины с вывесками на кириллице и изображением матрёшек, где можно приобрести «российские» продукты, пишет South China Morning Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх