SCMP: Китай охватил бум традиционных «российских товаров»

После февраля 2022 года в Китае наблюдается увеличение спроса на продукцию из России. В стране стали появляться магазины с вывесками на кириллице и изображением матрёшек, где можно приобрести «российские» продукты, пишет South China Morning Post.
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