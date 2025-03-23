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Яндекс обновляет интерфейс Adfox для подачи отчетности о рекламе в ЕРИР

Яндекс обновляет интерфейс подачи отчетности о рекламе в Adfox. С 1 апреля Единый реестр интернет-рекламы переходит на новую версию API, поэтому с 26 по 28 марта в Adfox обновится интерфейс маркировки рекламы для поддержки API v6 ОРД Яндекса, который передает данные в ЕРИР.

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