Яндекс обновляет интерфейс Adfox для подачи отчетности о рекламе в ЕРИР

Яндекс обновляет интерфейс подачи отчетности о рекламе в Adfox. С 1 апреля Единый реестр интернет-рекламы переходит на новую версию API, поэтому с 26 по 28 марта в Adfox обновится интерфейс маркировки рекламы для поддержки API v6 ОРД Яндекса, который передает данные в ЕРИР.