Перспективы Telegram: светлое будущее или деградация и умирание?

Мессенджер Telegram оценивается потенциальными инвесторами более чем в 30 млрд долларов США. Об этом рассказал сооснователь соцсети Павел Дуров в интервью британскому изданию Financial Times по поводу предстоящего размещения IPO.
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