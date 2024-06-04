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Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Американскую правовую систему можно сравнить с декадентским артхаусом, который переходит в либеральный постмодерн биполярности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС).

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