Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Американскую правовую систему можно сравнить с декадентским артхаусом, который переходит в либеральный постмодерн биполярности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС).