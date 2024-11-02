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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Уэббер об игре против лучших тяжелых форвардов: «В каждом матче нужно было быть сосредоточенным и готовым»

«Помню, как играл против всех лучших тяжелых форвардов. На одной неделе моими соперниками могли быть Тим Данкан, Рашид Уоллес, Кевин Гарнетт, Шакил О’Нил, Дирк Новицки.

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