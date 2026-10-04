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У Клоппа 1 победа в 4 матчах во главе Германии. Команда идет 3-й в группе Лиги наций после Нидерландов и Греции

Сборная Германии при Юргене Клоппе одержала одну победу в четырех матчах.  Сегодня немцы сыграли вничью с Грецией (0:0) в 4-м туре Лиги наций.

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