Научно доказаны три причины, почему рыжеволосые мужчины предпочитаемы в интимной жизни

В честь Национального дня рыжих, который отмечают 5 ноября, группа исследователей представила три научно обоснованные причины, объясняющие, почему рыжеволосые мужчины могут считаться особенно привлекательными партнёрами в постели.
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