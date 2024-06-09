В Севастополе обсуждают исторические связи Крыма со Средиземноморьем и странами Востока

В музея-заповеднике «Херсонес Таврический» начала свою работу VIII Международная научная конференция «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока».
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