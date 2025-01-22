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Царьград

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Эхо убийства таксистки: в Челябинской области вновь проверяют цыган

Эхо убийства таксистки: в Челябинской области вновь проверяют цыган

Руководитель полицейского главка Сергей Космачев рассказал о предпринимаемых действиях.После трагического убийства таксистки в Коркино, которое вызвало волну общественного резонанса, в Челябинской области продолжают проводить активные проверки лиц цыганской национальности.

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