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Царьград

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Внучка экс-мэра Тархова даст показания в суде по делу об убийстве

Внучка экс-мэра Тархова даст показания в суде по делу об убийстве

В Самарском областном суде 13 октября после допроса свидетеля защиты начнет давать показания Екатерина Тархова, обвиняемая в отравлении своих дедушки и бабушки — экс-мэра Виктора Тархова и его жены Натальи — и последующем расчленении их тел.

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