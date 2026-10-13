Внучка экс-мэра Тархова даст показания в суде по делу об убийстве

В Самарском областном суде 13 октября после допроса свидетеля защиты начнет давать показания Екатерина Тархова, обвиняемая в отравлении своих дедушки и бабушки — экс-мэра Виктора Тархова и его жены Натальи — и последующем расчленении их тел.
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