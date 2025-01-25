Это будет самый высокотехнологичный минивэн Toyota с передовыми технологиями: Toyota Previa совершенно нового поколения уже в разработке

Toyota запустила работы над минивэном Previa/Estima совершенно нового поколения — четвертого. По данным японского ресурса Best Car Web, машина выйдет на рынок в 2027 году, и построена она будет на совершенно новой платформе.
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